«Обсудили героическую борьбу Украины». Данилов встретился с Бринк 3 июня, 23:43 Цей матеріал також доступний українською Данилов и Бринк (Фото:twitter.com/USAmbKyiv)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов встретился с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринком. Стороны обсудили борьбу Украины за свободу в войне с Россией.

« Имела приятную встречу с Алексеем Даниловым на 100-й день жестокой русской войны, чтобы обсудить героическую борьбу Украины за свободу. Я с нетерпением жду сотрудничества с ним над нашими общими целями — помогать Украине защищаться и сдерживать дальнейшую российскую агрессию», — отметила Бринк.



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Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая.

Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. 28 мая ей была выдана виза для работы в Киеве.

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