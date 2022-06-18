Данилов сообщил, что с начала войны Зеленского пытались убить пять раз 18 июня, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ на президента Украины Владимира Зеленского было совершено пять покушений.

Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.

По словам секретаря СНБО, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

При этом Данилов не раскрыл подробностей покушений.

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В начале мая Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network сказал, что удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на него, которые готовила Россия.

О более чем десяти попытках убийства Зеленского также заявлял советник главы ОПУ Михаил Подоляк 9 марта.

4 марта издание The Times сообщило, что на Зеленского было совершено по меньшей мере три покушения. По данным источников, эти планы сорвались из-за действий работников ФСБ, выступающих против войны.

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