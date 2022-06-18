Данилов сообщил, что с начала войны Зеленского пытались убить пять раз
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ на президента Украины Владимира Зеленского было совершено пять покушений.
Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail.
По словам секретаря СНБО, все они были совершены в конце февраля и начале марта.
При этом Данилов не раскрыл подробностей покушений.
В начале мая Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network сказал, что удалось сорвать по меньшей мере 10 покушений на него, которые готовила Россия.
О более чем десяти попытках убийства Зеленского также заявлял советник главы ОПУ Михаил Подоляк 9 марта.
4 марта издание The Times сообщило, что на Зеленского было совершено по меньшей мере три покушения. По данным источников, эти планы сорвались из-за действий работников ФСБ, выступающих против войны.
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