Данилов: Россия готовится к наступлению, первый признак — активные информационные мероприятия 22 января, 16:05 Данилов убежден, что Россия не отказалась от цели уничтожить Украину (Фото:СНБО / Facebook)

Россия готовится к новому наступлению, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, первым признаком этого является реализация активных информационных мероприятий, направленных на устрашение граждан.

Об этом Данилов написал в колонке Путинская стратегия-2023 для издания Украинская правда.

Данилов убежден, что руководство РФ не отказалось от максималистских целей уничтожить Украину.

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"Москва желает под корень уничтожать саму Украину как историческое явление — язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности. Тотальный и абсолютный геноцид. Тотальная война на ликвидирование. Кремль знает: в противном случае исчезнет сама россия как недобитый пережиток тирании прошлого, страна зла и насилия. Для достижения своей цели путин хочет нанести Украине военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям", — подчеркнул Данилов.

Впрочем, как отмечает секретарь СНБО, чтобы «измотать Украину» в долгом противостоянии Путину не хватает времени, в частности биологического, и не хватает ресурсов, которые, казалось, безграничны.

«путин стремится к нокауту, но таких путиных за нашу историю было много… Человек, живущий картинками из прошлого, в которых лавины бомбардировщиков волна за волной стирают с лица земли города и села, танковые колонны прорывают фронты и окружают армии, а мостовыми покоренных городов шагают "железные" ряды голубоглазых российских сверхлюдей "народа победителей". И потому в войне с Украиной пути мечтает о „котлах“, окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и… о собственном ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен „украинский сталинград“ », – пишет Данилов.

По его словам, «новоиспеченные жуковы в лице герасимова» концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут уязвимые участки украинского фронта.

Данилов отмечает, что задача максимум для российских военных — прорыв на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, Киев, который остается главной мечтой «путинских фантазий», а также прерывание цепочек поставок оружия.

"россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мероприятий. Перед тем как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта", — подчеркивается в колонке.

Данилов предупреждает, что враг через различные анонимные каналы и своих агентов влияния разгоняет сообщения о «бесчисленном количестве обученных и до зубов вооруженных мобилизованных, сверхсовременной российской военной технике, последнем поколении ракет, новейших разработках, армии беспилотников» и о том, что «путин начинает воевать по-настоящему».

«Враг, который хочет сломать волю, посеять уныние в ВСУ и наших силах. Нас хотят запугать, потому что победить на поле боя они не в состоянии. Мы должны с вами это помнить», — отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина в феврале 2023 года и в феврале 2022 года – это совершенно разные страны.

"С нами беспрецедентная поддержка мира, единый Запад, многомиллиардная помощь и, самое главное, украинский дух свободолюбия и сформированная политическая нация, которая почувствовала вкус победы", - отметил он.

В то же время Данилов подчеркнул, что еще не время расслабляться, потому что впереди много испытаний, крови, смертей и тяжелого труда.

«Враг действительно сильный и коварный, его недооценка смертельно опасна. У него есть еще большой ресурс — человеческая масса, но масса — не народ, который стал на защиту Родины и собственной семьи. У него еще остались ракеты и тона военного железа. Он умнеет, набирается опыта и учится на ошибках. Об этом нужно знать, помнить и учитывать», – пишет Данилов.

«Но также нужно помнить, что Россия обречена проиграть, историческая миссия Украины добить химеру постимперского образования, навсегда уничтожить саму идею россии имперской. После чего россия должна стать обычным национальным государством, лишенным колоний или фрагментироваться. Чтобы мир избавился от глобальной угрозы, Украина платит самую высокую цену из возможных — это наша жертва на алтарь свободы и демократии. Мы выстоим, потому что наша судьба – быть свободными», – подытожил секретарь СНБО.

WP недавно писало, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, обсудив с президентом Украины Владимиром Зеленским новое наступление РФ и поддержку США.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

В украинской разведке сообщали, что Россия готовит разные сценарии повторного наступления и что Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожение украинского народа и государства.