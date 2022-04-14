«На западной границе». Данилов рассказал подробности задержания Медвечука 14 апреля, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Лидер пророссийской ОПЗЖ Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, лидера пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали на западной границе Украины.

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«Вообще-то он хотел попасть наконец в Россию, но это (задержание) было на западной границе», — сказал Данилов в интервью ВВС.

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На уточняющий вопрос журналиста, была ли это граница Венгрии, Данилов сказал: «Вы знаете больше нас».

При этом ВВС подчеркивает, что глава СБУ Иван Баканов говорит, что Медведчука задержали в Киевской области.

Данилов уточнил, что лидера ОПЗЖ задержали 12 апреля.

«Медведчука вели, и вчера, когда он уже должен был пересекать границу нашей страны, — именно поэтому он оделся в этот камуфляж, никто его не одевал, это была его одежда, — он был задержан сотрудниками контрразведки СБУ», — сказал он.

Глава СБУ Иван Баканов 13 апреля заявил, что ФСБ России хотела вывезти Медведчука в Москву через Приднестровье, но украинская спецслужба ей помешала, и политика задержали на выезде из Киевской области.

О том, что подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, стало известно 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ». Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».

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