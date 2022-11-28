Данилов назвал «тайные составляющие рецепта» украинской победы

28 ноября, 13:24
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

В понедельник, 28 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал тайные составляющие рецепта украинской победы.

По его словам, это децентрализация и активность общин.

«Децентрализация и активность Общин — тайные составляющие рецепта украинской Победы. Максимальная самостоятельность в принятии решений, инициативность и ответственность удесятерают обороно-наступательный потенциал Сил обороны и национальную устойчивость», — говорится в сообщении в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1597180777078587393

Данилов заявил, что сильные общины — народная линия обороны Украины.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя массированный ракетный удар по Украине, заявлял, что такие события вызывают только единственное желание — уничтожать рашистское чудовище.

https://www.youtube.com/watch?v=aZSlBt1SDOw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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