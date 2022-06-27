«Тактика запугивания». Ракетными обстрелами Киева оккупанты хотят сломать сопротивление украинцев — Данилов

27 июня, 14:18
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Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины — это тактика запугивания (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины — это тактика запугивания (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины — это тактика запугивания, которую российские оккупанты позаимствовали у нацистов времен Второй мировой войны.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов у себя в Facebook.

«В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту — бомбардировки сплотили и разозлили. Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе — украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели», — отметил он.

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26 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из российских ракет попала в детский сад.

В результате пострадали шесть человек, один мужчина погиб.

Также в результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Черкассы Ракетные удары Алексей Данилов Война России против Украины

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