Больше всего пострадала Одесса: Данилов рассказал о последствиях ракетной атаки РФ

6 декабря, 12:01
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Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области в понедельник, 5 декабря (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области в понедельник, 5 декабря (Фото:ГСЧС)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации в регионах Украины после массированной ракетной атаки РФ, которая произошла в понедельник, 5 декабря.

В эфире телемарафона он сообщил, что в результате ракетных ударов больше всего пострадала Одесса.

По словам секретаря СНБО, энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

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На остальной территории Украины обошлось без серьезных последствий, добавил он.

«По остальной территории мы не видим больших проблем. К этому наши специалисты готовы. Более того, мы уже понимаем, как нам действовать, когда мы понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже наше ноу-хау, наших энергетиков, которые совместно со службами отрабатывают эти вопросы», — рассказал Данилов.

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В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

На фоне ракетной атаки сообщалось о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

Одна из российских ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.

По данным Генштаба, Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр. Из этого числа более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

В Воздушных силах предупредили, что РФ может повторно нанести ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря.

(edited)
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   СНБО Ракеты Ракетные удары Алексей Данилов Война России против Украины

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