Данилов назвал условие для начала контрнаступления 21 февраля, 20:46 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб)

Украина пойдет в наступление отвоевывать свои территории только после того, как соответствующее решение примет президент на Ставке верховного главнокомандующего.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что каждое решение о дальнейших действиях украинской армии принимается исключительно на Ставке.

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«Наступление (Украина — ред.) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение по тем докладам наших военных и разведки. Решение, когда делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего нашей страны», — сказал он.

20 февраля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

По данным The Washington Post, по мнению чиновников из окружения президента США Джо Байдена, «переломный момент» в полномасштабной войне будет этой весной.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля подчеркнул, что союзники помогут Украине продвинуться вперед во время контрнаступления весной.