Оружие является самым лучшим методом дипломатического общения с Россией — Данилов

17 мая, 17:41
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Оружие является лучшим методом дипломатии в отношениях с Россией. Для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что «никакого другого языка россияне не понимают».

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«Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает», — заявил Данилов.

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Как отметил секретарь СНБО, справедливость будет только тогда, когда Российская Федерация сложит оружие и покинет территорию Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Алексей Данилов Война России против Украины

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