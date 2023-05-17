Оружие является самым лучшим методом дипломатического общения с Россией — Данилов
Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)
Оружие является лучшим методом дипломатии в отношениях с Россией. Для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что «никакого другого языка россияне не понимают».
«Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает», — заявил Данилов.
Как отметил секретарь СНБО, справедливость будет только тогда, когда Российская Федерация сложит оружие и покинет территорию Украины.