«Враг мощно подготовился». В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов, количество мин просто бешеное — Данилов 3 августа, 08:39 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Во время наступления ВСУ нужно преодолеть бешеное количество мин, российские оккупанты подготовились ко всем событиям, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Нам никто не может ставить дедлайны (в контрнаступлении — ред), кроме нас самих, во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры (о „медленном“ наступлении — ред), это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте.

«Я никогда не использовал словосочетание контрнаступление. Есть военные действия. Они сложные, тяжелые и от многих факторов зависят», — добавил он.

Данилов заявил, что в нынешних условиях ВСУ выполняют на линии фронта свои задачи на отлично.

«Враг очень мощно подготовился ко всем событиям. Огромное количество территории заминировано. Количество мин на территории, которую надо преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем три, четыре, пять мин находится на одном квадратном метре», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.