«Не владеют данными». Данилов ответил на заявление о том, что ежедневно погибают или получают ранения до тысячи украинских военных 18 июня, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета в Лисичанске, 17 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на заявление главы фракции Слуга народа в Раде Давида Арахамии о том, что ежедневно на Донбассе погибаю или получают ранения до тысячи украинских военных.

«Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей (гибнет — ред.) на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию… Нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей», — сказал Данилов в интервью изданию Лига.

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Давид Арахамия заявил, что потери Украины убитыми и ранеными на Донбассе составляют до тысячи человек в день 16 июня.

По словам Арахамии, ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше».

Глава фракции отметил, что за последние две недели число раненых и погибших значительно выросло.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, комментируя уровень украинских потерь, заявил, что их трудно оценить, но предварительные сообщения СМИ об около 100 погибших и до 300 раненых ежедневно были «в основе их оценок».



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