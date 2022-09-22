Данилов: Что произошло на российских аэродромах в Крыму? Неизвестные птицы туда залетели 22 сентября, 20:52 Взрывы на российской авиабазе в Новофедоровке, оккупированный Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS)

Украине жизненно важно получить для обороны дальнобойное оружие от партнеров, однако и отечественный военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, насколько это возможно в условиях войны.



Об этом в интервью Радио НВ сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой говорилось о двадцатикратном превосходстве РФ над Украиной в дальнобойности ракет, была адресована, прежде всего, западным друзьям Украины, считает секретарь СНБО. При этом, уверяет он, украинские оборонные предприятия каждый день докладывают о своем вкладе в защиту государства.

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«Есть ли у нас на сегодняшний день возможности на более дальнее расстояние атаковать врага? Давайте будем считать, что произошедшее в аэропортах Крыма — это, скажем так, неизвестные птицы туда залетели, — завуалированно прокомментировал он взрывы на военных базах РФ на оккупированном полуострове. — То, что у нас есть, будем понимать, немного есть. Хотелось бы, конечно, гораздо больше, но, как говорила одна из основательниц одной из стран (очевидно, имеется в виду Голда Меир — ред.), наша киевлянка, если поищем — найдем».

Оборонно-промышленный комплекс, который достался Украине после «хозяйствование» Виктора Януковича, не способен производить все необходимое для современной войны, ни технологически, ни физически, признал Данилов. Россия тоже приложила руку к состоянию этой отрасли.

«Есть ли у нас какие-то мощности? Да, есть. Загружены ли эти мощности на 100%? Да, загружены. Но, к сожалению, был такой период времени, когда мы потеряли определенные вещи и догнать будет очень-очень, крайне тяжело», — сказал он.

В настоящее время, по словам секретаря СНБО, реализуются совместные оборонные проекты со странами-друзьями.

«Это уже не новелла — на польской территории происходит очень много событий, касающихся военно-промышленного комплекса. Наши специалисты, специалисты из Польши, из других стран, я бы не хотел сейчас углублять этот вопрос. Могу сказать, что это не только Польша», — подчеркнул Данилов.

О том, что авиабазы в оккупированном Крыму в августе были поражены серией успешных ракетных ударов, заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский в совместной статье, опубликованной 7 сентября.

Там также говорилось, что главной особенностью противостояния ВСУ с российскими войсками «является даже не существенное различие в численности сил и средств сторон в пользу россиян, а также не значительные пространственные показатели стратегической операции против Украины», а «решающая диспропорция в возможностях».

«Наиболее показательным воплощением этого является разница в пределе досягаемости средств поражения. Если для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВС Украины она фактически ограничена 100 км дальности полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших ОТРК», — писали военачальники.

При этом пораженные крымские аэродромы находятся в более чем 200 км от ближайших возможных точек пуска украинских ракет.

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