«Тщательная проверка». Украинская энергетическая система готовилась к военным действиям — Данилов 3 ноября, 13:50 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская энергетическая система мощно готовилась к военным действиям.

«Это война и мы должны быть готовы к этим вещам. Мы готовились, наша энергетическая система очень мощно готовилась к военным действиям, в том числе была тщательная проверка», — сказал Данилов в эфире телемарафона в среду, 3 ноября.

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По его словам, страны помогают Украине, чем могут.

«Я уверен, что мир будет помогать чем дальше, тем больше. Враг не сможет таким образом принудить нас к тем вещам, на которые он надеется. Весь цивилизованный мир нам помогает», — сказал он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.