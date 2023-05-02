Украина будет деоккупировать Крым таким образом, который будем считать необходимым — Данилов 2 мая, 21:12 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный Россией Крым «таким образом, который будет считать необходимым».

В эфире Радио Свобода он подчеркнул, что Крым — это территория Украины, поэтому она сама может решать, как деоккупировать полуостров.

«Мне сложно говорить, без боя ли они будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений. И если будет необходимость в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться, и ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача ее освободить», — сказал Данилов, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью The Atlantic о том, что Киев вернет оккупированный Крым «без боя».

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Он также прокомментировал взрывы, о которых периодически докладывают в оккупированном Крыму.

«Господь — милостивый к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так нужно говорить, что им нужно оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим способом. Думаю, что те люди, которые имеют немного разума, понимают, что нужно как можно быстрее убираться с полуострова», — сказал секретарь СНБО.

Алексей Резников в комментарии The Atlantic заявил, что, учитывая, что российские силы пытаются превратить полуостров в «крепость», Украина говорит о «военно-политическом» освобождении полуострова, а не сугубо военном контрнаступлении.

В понедельник, 1 мая, министр обороны сообщил, что подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово.

