Движение оккупантов на границе с Черниговской областью не имеет отношения к наступлению — Данилов 23 февраля, 23:04 Разведка зафиксировала движение колонн военной техники вблизи границы с Черниговской областью (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что передвижение войск РФ на границе с Черниговской области не имеют отношение к возможному новому наступлению оккупантов.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что в четверг, 23 февраля, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались действия оккупантов в Беларуси и Молдове.

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«Передвижения, которые они делают на границах с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения», — сказал он.

Данилов также прокомментировал угрозу госпереворота в Молдове, о котором предупреждала украинская разведка.

«Россияне не смогли воспользоваться моментом, но это не значит, что именно там, на молдавском направлении они не попробуют захватить власть», — отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что оккупантам важно, чтобы Украина удерживала часть войск на этом направлении.



Ранее украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью. ВСУ сообщали, что российские оккупанты готовят возможные провокации.