«Не прячьтесь за женскими юбками». Данилов ответил на петиции с просьбой разрешить мужчинам выезд за границу во время войны

3 августа, 10:22
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя петиции о выезде мужчин за границу, заявил, что в стране много работы и не нужно прятаться за женскими юбками.

«Пожалуйста, идите и помогайте тем ребятам, которые сейчас есть на фронте. Работы в стране очень и очень много. Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие — помогайте другим способом. Находите любые возможности. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я это не приветствую», — сказал он в эфире 24 канала.

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По его словам, «когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места».

«И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, так послушайте — так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно», — сказал он.

Данилов заявил, что уплата налогов в Украине — это тоже помощь.

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«Даже если вы где-то работаете и платите налоги — это также большая помощь для страны, а вы сейчас хотите бежать из страны, там устроиться на работу и платить там налоги? Несправедливо», — сказал он.

Во вторник, 2 августа, третья электронная петиция с просьбой снять ограничения на выезд мужчин за границу во время войны набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом.

Петиции с такой же просьбой были созданы 18 мая и 27 июня.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что петиция об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста должна адресоваться не ему, а родителям погибших воинов.

https://www.youtube.com/watch?v=NTTjqQ96aZs&t=26s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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