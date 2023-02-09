Некоторые деятели думают о корейском варианте для Украины, но такого не будет — Данилов 9 февраля, 17:02 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Некоторые деятели будут пытаться предложить вариант 38-й параллели между Северной Кореей и Южной Кореей для Украины, но такого никогда не произойдет, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью Report он подчеркнул, что Кремль работает над этим вопросом.

«Сегодня некоторые деятели тайно делают очень серьезные вещи. Они будут пытаться предложить нам вариант 38-й параллели между Северной Кореей и Южной Кореей. Сегодня активизировались Медведчуки, которые называют себя политтехнологами, участниками оппозиционной платформы и внутреннего фронта. Они пытаются решить этот вопрос, ведут переговоры, проводят встречи. Я могу сказать, что этого никогда не произойдет», — сказал Данилов.

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Он отметил, что украинское общество никогда не согласится на распад страны. По Конституции Украина единая и такой она и останется.

Алексей Арестович, недавно уволившийся с должности внештатного советника Офиса президента после скандальных заявлений о причинах трагедии в Днепре, вновь привлек внимание к своим высказываниям — на сей раз о сценарии «двух Корей» для Украины.

