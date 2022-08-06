Секретарь СНБО Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ и не верить «диванным экспертам»

6 августа, 12:08
Данилов призвал украинцев не верить «диванным» экспертам по контрнаступлению ВСУ (Фото:СНБО / Facebook)

Данилов призвал украинцев не верить «диванным» экспертам по контрнаступлению ВСУ (Фото:СНБО / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не «дивные» эксперты.

Читайте также:

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff) Война вступает в новую фазу, самые интенсивные бои переместятся на юг — британская разведка

«Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это [контрнаступление] будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело нашей стране: освобождать наши территории от оккупанта», — сказал Данилов в интервью на телеканале ТРК Киев.

Видео дня

По словам секретаря СНБО, так называемые «диванные» эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

При этом Данилов напомнил, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Он подчеркнул, что «надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами».

Читайте также:
Для Украины наступают решающие недели войны. Какие проблемы армии РФ могут позволить ВСУ провести эффективное контрнаступление — NYT
https://www.youtube.com/watch?v=hC7dnNehpTI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Алексей Данилов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

6 августа, 11:01
Мнения
Во время укладки объемных локонов используйте большую круглую щетку или брашинг (Фото:instagram.com/matildadjerf)
Не выходят из моды /
Прически из 70-х, которые пользуются популярностью
6 августа, 10:06
Красота и мода
Увеличивая пирог: экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева призывает государство позаботиться о возможностях для малого и среднего бизнеса, а также дать бизнесу возможность стать полноправным участником поствоенного восстановления. (Фото:REUTERS/Simon Dawson)
«Было страшнее пару месяцев назад» /
Валерия Гонтарева о последних решениях правительства, курсе гривны и «зонтике» в $40 млрд — интервью НВ
6 августа, 10:05
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X