Секретарь СНБО Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ и не верить «диванным экспертам» 6 августа, 12:08 Данилов призвал украинцев не верить «диванным» экспертам по контрнаступлению ВСУ (Фото:СНБО / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не «дивные» эксперты.

«Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это [контрнаступление] будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело нашей стране: освобождать наши территории от оккупанта», — сказал Данилов в интервью на телеканале ТРК Киев.

Видео дня

По словам секретаря СНБО, так называемые «диванные» эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

При этом Данилов напомнил, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Он подчеркнул, что «надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.