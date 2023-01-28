Данилов о победе: нельзя расслабляться, но все будет
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Впереди еще сложная работа на фронте на расстоянии более двух тысяч километров. Сейчас затруднительно назвать точную дату победы Украины в войне, которую развязала Россия.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.
«Есть понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. И если кто-то говорит, что это можно сделать через неделю, за две — я не столь оптимистичен», — отметил чиновник.
Однако Данилов указал, что переломный момент в войне пройден.
"Да , будет сложно, нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем. Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам нужно пройти этот сложный путь», - добавил секретарь СНБО.