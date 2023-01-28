Данилов о победе: нельзя расслабляться, но все будет 28 января, 01:40 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Впереди еще сложная работа на фронте на расстоянии более двух тысяч километров. Сейчас затруднительно назвать точную дату победы Украины в войне, которую развязала Россия.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.



«Есть понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. И если кто-то говорит, что это можно сделать через неделю, за две — я не столь оптимистичен», — отметил чиновник.

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Однако Данилов указал, что переломный момент в войне пройден.

"Да , будет сложно, нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем. Сложный период сейчас будет минимум месяц-полтора-два, а может, и три. Нам нужно пройти этот сложный путь», - добавил секретарь СНБО.