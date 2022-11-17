«С нетерпением вас ждем». Данилов посоветовал Пескову и Пригожину позаботиться о свете в тюрьмах Украины
Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал российских чиновников позаботиться об украинской энергетике, в частности о свете в тюрьмах, которые их ждут.
Он подчеркнул, что российским оккупантам не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетику.
«России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для Пескова, Пригожина и других Кириенко — деятелей кремлевского режима — единственный шанс провести остатки жизни в безопасности — это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет», — заявил он.
Он также напомнил им о проекте Хочу жить, через который российские оккупанты могут сдаться в плен украинской армии.
«В связи с этим им следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и свет. Поэтому рекомендую внимательно изучить инструкции и рекомендации проекта Хочу жить», — добавил он.
Дмитрий Песков ранее солгал о том, что Россия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, которые якобы «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу». Разрушение украинской инфраструктуры представитель страны-агрессора назвал «последствиями» «нежелания украинской стороны выходить на переговоры».
Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что террористы Исламского государства ведут себя так же: убивают невинных, чтобы добиться выполнения своих требований.
Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.