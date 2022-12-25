Обидное сравнение для невинных животных. Данилов посоветовал не называть россиян «свинособаками и орками»

25 декабря, 16:03
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывает украинцев не размывать образ врагов, называя их свинособаками, орками. Он рекомендует документировать их поступки для истории.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

«Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов — орк, русская, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "русский", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал», - написал он.

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По его словам, это нужно для того, чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы украинцам не забыть никогда всю мерзость русского «братства».

«PS Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, намного чистоплотнее и чистей, чем оккупанты», — подытожил секретарь СНБО.

https://www.youtube.com/embed/QNq6xjNHVno
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   СНБО Россияне Алексей Данилов Война России против Украины

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