«Рашистские „технологии“ впечатляют». Данилов показал трофейную карту оккупантов 80-х годов

27 июля, 16:16
Алексей Данилов показывает карты оккупантов (Фото:Oleksiy Danilov / Twitter)

Алексей Данилов показывает карты оккупантов (Фото:Oleksiy Danilov / Twitter)

Российские оккупанты для наступления на украинские города пользуются военными картами прошлого века, а именно — 80-х годов. Одна из таких карт попала в руки к секретарю СНБО Алексею Данилову.

В своем Twitter он заявил, что россияне, видимо, не слышали о новых технологиях.

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«Планшеты, смартфоны, карты Google? Нет, не слышал. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские „технологии“ впечатляют», — написал он.

Видео дня
https://mobile.twitter.com/OleksiyDanilov/status/1552261105011023872?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue

18 июля в СБУ сообщили, что российское военное командование готовило свое вторжение в феврале 2022 года, руководствуясь устаревшими топографическими картами 1969 года.

https://www.youtube.com/watch?v=3NbbzXNT_Q4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Алексей Данилов Война России против Украины

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