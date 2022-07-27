«Рашистские „технологии“ впечатляют». Данилов показал трофейную карту оккупантов 80-х годов 27 июля, 16:16 Алексей Данилов показывает карты оккупантов (Фото:Oleksiy Danilov / Twitter)

Российские оккупанты для наступления на украинские города пользуются военными картами прошлого века, а именно — 80-х годов. Одна из таких карт попала в руки к секретарю СНБО Алексею Данилову.

В своем Twitter он заявил, что россияне, видимо, не слышали о новых технологиях.

«Планшеты, смартфоны, карты Google? Нет, не слышал. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские „технологии“ впечатляют», — написал он.

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18 июля в СБУ сообщили, что российское военное командование готовило свое вторжение в феврале 2022 года, руководствуясь устаревшими топографическими картами 1969 года.

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