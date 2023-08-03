«Мы имеем сумасшедшего соседа». Данилов рассказал, что нужно для возобновления полетов в Украину 3 августа, 12:58 В Украэрорухе говорили, что не будут открывать воздушное пространство пока оно не будет на 100% безопасным (Фото:winterseitler/pixabay.com)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не возобновят работу гражданской авиации пока не будет 100% уверенности, что это безопасно для граждан.

«До того времени пока мы не будем на 100% уверены, что это безопасно для наших граждан, тех кто будет пользоваться этим видом транспорта (самолетами — ред), мы вряд ли примем решение» — сказал он в эфире телемарафона.

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Однако, по его словам, в некоторых странах во время войны жизнь не останавливается, а все работает.

Данилов заявил, что, во-первых, для возобновления работы гражданской авиации Украина должна получить F-16.

«Нам надо понимать, что должны быть закрыты полностью системами ПВО все объекты по всем галисадам, по которым идут гражданские самолеты, все это должно быть закрыто. Мы должны быть уверены, что это работает», — сказал он.

Данилов не исключает, что определенное количество полетов может быть в западных областях.

«Может ли это быть Киев? Надо очень внимательно смотреть, мы же имеем сумасшедшего соседа», — сказал он.

22 июля исполнительный директор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что Ryanair рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Киева по частичному открытию воздушного пространства.

Ранее в Украэрорухе говорили, что не будут открывать воздушное пространство, пока оно не будет на 100% безопасным.