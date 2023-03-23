Данилов ответил на заявления об одной попытке контрнаступления Украины
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Контрнаступление Украины не ограничено во времени и будет продолжаться до возвращение украинских территорий в пределах границ 1991 года.
Об этом заявил секретаря СНБО Алексей Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что последним информационным трендом является разговор о «едином шансе» и не последнюю возможность для ВСУ провести контрнаступление. Однако он отрицает это мнение, заявив, что украинское контрнаступление не ограничено во времени.
«Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем», — подчеркнул Данилов.
В интервью Bild, опубликованном 21 марта, чиновник НАТО заявил, что решающими в войне будут ближайшие шесть месяцев, а контрнаступление Украины должно состояться весной или летом.
Он подчеркнул, что цель наступления на юго-востоке страны — «прорвать сухопутный мост в Крым».
Издание Politico сообщало, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ. Оно может начаться уже к маю.
28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и решат дальнейший ход событий.
Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые активные действия Сил обороны.