Данилов: Украину не запугать. У россиян будет много «приятных» встреч с передовыми технологиями — и это не смартфоны 12 мая, 14:08 Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что попытки России запугать украинцев «адекватным ответом — это «разговоры с самими собой».

Об этом он написал в Facebook в пятницу, 12 мая.

«Все, что путин мог использовать, он использовал. А для России худшее только начинается. РФ без западных разработок и инвестиций — страна-фейк. Впереди россиян ждет много „приятных“ встреч с передовыми технологиями… и это будут не смартфоны», — заявил Данилов.

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Ранее Кремль пообещал «адекватный ответ» на дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передает Украине. Российские власти начинают так угрожать почти каждый раз после объявления о передаче ВСУ нового мощного вооружения.