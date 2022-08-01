«Можем и сделаем». Украина способна военным путем вернуть захваченные территории — Данилов

1 августа, 16:05
Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина способна военным путем вернуть захваченные территории.

«Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают „полезные идиоты“ путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1554074563897597953

По его словам, сначала уничтожение оккупантов, потом дипломатия.

«Единственный язык, который понимают рашисты», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=GmgGOVvbTBE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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