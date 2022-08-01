«Можем и сделаем». Украина способна военным путем вернуть захваченные территории — Данилов 1 августа, 16:05 Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина способна военным путем вернуть захваченные территории.

«Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают „полезные идиоты“ путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем», — написал он в Twitter.

Видео дня

По его словам, сначала уничтожение оккупантов, потом дипломатия.

«Единственный язык, который понимают рашисты», — написал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.