Никаких запретов. Украина имеет право на удары по территории РФ оружием собственного производства — Данилов

3 августа, 07:52
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ.

«У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории РФ, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала РФ, но это не распространяется на оружие, которое производит наш ВПК», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, у нас есть определенные достижения, но не все можно рассказывать.

«Речь должна идти еще и о качестве. Они должны не только передвигаться, но и быть в соответствующем месте, в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать и то, что они периодически делают», — сказал он.

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В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины

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