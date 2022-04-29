Российские оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области — Данилов 29 апреля, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Данилов считает, что оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

«Они (российская власть и армия — ред.) держат нас в напряжении. Вернуться туда они уже не могут, у них нет сегодня достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории», — сказал он.

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По его словам, оккупанты «сейчас все бросили на территорию Донецкой, Луганской, Харьковской областей».

«Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там (на востоке — ред). Способности у них нет, но наносить удары, наносить ракетные удары они пока могут», — сказал он.

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