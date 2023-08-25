«Будет определенный паритет». F-16 в украинском небе радикально поменяют ситуацию на фронте — Данилов 25 августа, 08:58 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Появление американских истребителей F-16 в небе Украины радикально поменяет ситуацию на фронте, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Они (самолеты F-16 — ред.) обязательно будут в небе. И тогда уже будет определенный паритет. Потому что на сегодня действительно нет паритета в воздухе. А это усложняет многие вопросы, которые есть сегодня на фронте», — сказал он Радио Свобода.

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По его словам, как только F-16 появятся, и будут максимально использоваться нашими ВСУ, «ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах».

Однако Данилов не берется прогнозировать, когда именно F-16 взлетят в небо и будут применяться ВСУ, потому что это зависит от ряда факторов.

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Истребители F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение состоится в Румынии и Дании.

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что правительство Норвегии также решило передать Украине истребители F-16.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.