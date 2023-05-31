Данилов ответил на угрозы Кадырова: Нужно мстить лично Путину. Россияне уничтожали чеченцев, а не Украина 31 мая, 09:43 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров должен угрожать не Украине, а «мстить Москве».

Об этом он написал в Twitter в среду, 31 мая.

По словам Данилова, Кадырову стоит мстить лично диктатору Владимиру Путину, потому что именно россияне убивали и уничтожали чеченцев. Он заявил, что чеченский народ об этом помнит, «а тем, кто забыл, пора вспомнить».

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«Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожении города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки», — написал секретарь СНБО.

Накануне, реагируя на атаку дронов на Москву, Кадыров призвал объявить в России военное положение и «использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы». Также он пригрозил показать на поле боя в Украине, что такое «месть в полном смысле слова».

В октябре 2022 года Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Россией.

