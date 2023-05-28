«Демонстрируют тупость и упрямство». Данилов отреагировал на ночную атаку россиян по Киеву 28 мая, 13:26 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на ночную атаку России Шахедами ночью в воскресенье, 28 мая, по Киеву. По его словам, оккупанты продолжают демонстрировать «тупость и упрямство».

Об этом он написал в своем Facebook.

«В 5:30 просмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные „добродетели“ — тупость и упрямство в разных их вариациях», — прокомментировал Данилов.

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Он также поздравил столицу с Днем города и напомнил, что «Киев — мужественный».

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.

Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.

Взрывы также были слышны в Житомире. Враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов области.