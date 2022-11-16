Данилов не подтвердил слова Милли о потерях в 100 тысяч убитыми и ранеными с украинской стороны

16 ноября, 19:48
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Похороны украинского военного Тараса Гаврилишина во Львове (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Похороны украинского военного Тараса Гаврилишина во Львове (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны США Алексей Данилов в интервью Радио НВ не подтвердил слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о потерях в 100 тысяч убитыми и ранеными с украинской стороны.

«Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны, это не совсем соответствует действительности», — сказал Данилов в эфире Радио НВ.

9 ноября Марк Милли сообщил агентству Reuters, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными и украинские Вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери.

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«Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий», – сказал Милли.

Агентство отмечает, что оценки генерала не могут быть независимо подтверждены.

Милли добавил, что во время войны от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами, 40 тысяч мирных жителей погибли.

По данным украинского Генштаба, Россия потеряла в войне против Украины 82 710 своих военных, за прошлые сутки - 630.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России превышают потери Украины в 10 раз.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Украинские военные Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Алексей Данилов Война России против Украины Боевые потери российские потери Марк Милли

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