Россия вряд ли выведет свои войска из Украины на Рождество — Данилов 13 декабря, 20:14 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Россия вряд ли выведет свои войска из Украины на Рождество, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона 13 декабря он также подчеркнул, что Украина в любом случае сделает все для того, чтобы российские оккупанты покинули ее территорию.

«Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут… Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым», — подчеркнул Данилов.

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Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой семерки сказал, что предлагает стране-агрессору России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

Позже пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи».

