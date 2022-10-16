Привел пять аргументов. Данилов заявил, что война против Украины сейчас для России на «стратегического цугцванга» 16 октября, 13:40 Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины/Facebook)

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная против Украины война вышла для России на стадию «стратегического цугцванга».

Об этом говорится в его Facebook.

Среди аргументов Данилов назвал, в частности, мобилизацию, которая стала «мощным фактором политической дестабилизации в РФ».

«Превратилась в бегство более 500 тысяч россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, рост возмущения «глубинного народа», падение уровня поддержки войны», — заявил он.

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По словам Данилова, после попытки аннексии четырех украинских областей мир «беспрецедентно в истории ООН» консолидировался вокруг поддержки Украины и осуждения России. В частности, 12 октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию об осуждении попыток аннексии территорий Украины. Ее поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 воздержались.

Вспоминая о ядерном шантаже Владимира Путина, секретарь СНБО заявил, что сейчас происходит полная перезагрузка и модернизация структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу. В качестве примера он привел учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые Альянс планирует начать 17 октября. Также, по словам Данилова, Москва рискует потерять «влиятельных партнеров» — Индию и Китай.

Он подчеркнул, что союзники решили ускорить передачу Украине мощных систем ПВО именно после массированной ракетной атаки РФ по Киеву, другим городам Украины и критической инфраструктуре.

«И самое главное — агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада», — подытожил Данилов.