Обыски в храмах УПЦ МП: Мы 30 лет не обращали внимания на эту проблему, государство борется не с церковью, а с агентурой — Данилов 21 декабря, 16:41 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

На фоне обысков в храмах УПЦ МП секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с церковью как с религиозным институтом, правоохранители расследуют деятельность отдельных лиц, вредящих нацбезопасности.

«Хочу заметить, что мы не боремся с церковью как с религиозным институтом. Мы сегодня принимаем решения относительно лиц, непосредственно участвующих в этом процессе. И если СБУ, которая ведет эти процессы, считает, что тот или иной человек опасен для нашей страны, то мы принимаем соответствующие решения, и нам безразлично или человек в рясе, или в Brioni, или в какой-то другой одежде», — сказал он в интервью Голосу Америки.

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Данилов считает, что проблема вокруг представителей УПЦ МП не решалась на протяжении 30 лет.

«Мое личное видение: к сожалению, мы 30 лет не обращали внимания на эту проблему и позволяли вести себя в нашей стране определенным элементам так, как они вели себя. Но они должны были в свое время, особенно после 24 февраля, принять сторону нашей страны, отказаться полностью от всего российского, если оно там было, поставить точку в этом вопросе», — сказал он.

Однако, по его словам, к сожалению, не все это сделали.

"И те, кто этого не сделал или не сделает, будут иметь последствия непосредственно для себя", - сказал секретарь СНБО.

Служба безопасности Украины проверила объекты УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. На территории епархий были обнаружены российские паспорта, выданные во время оккупации территорий Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».