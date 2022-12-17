Окопы в Крыму. Данилов заявил, что россиянам они не помогут 17 декабря, 15:20 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские окопы в аннексированном Крыму точно не помогут РФ, а полуостров будет возвращен под контроль Киева.

Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии.

«Я могу сказать: они (окопы — ред.) им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно — таким образом, как решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой», — прокомментировал Данилов.

Видео дня

По его словам, жители полуострова не будут составлять проблемы для Украины после деоккупации, ведь «они легко приехали и легко уедут».

«Если они заняли помещение, где жили наши граждане, то почему они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не надо воровать», — подытожил секретарь СНБО.

15 декабря стало известно, что войска РФ во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Россияне роют у побережья Черного моря окопы и траншеи, а также устанавливают «зубы дракона».