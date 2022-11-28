Данилов: Самое эффективное решение энергетической проблемы — ракеты дальностью 800 км

28 ноября, 17:42
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что самое эффективное решение энергетической проблемы Украине — это ракеты дальностью 800 км.

«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более км», — пишет он в Twitter.

Он добавил, что это позволит значительно сэкономить на генераторах.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1597241716494716933

Ранее СМИ сообщали, что компания Boeing предложила США производить высокоточные недорогие боеприпасы с радиусом действия около 150 км для, что позволит ВСУ наносить удару по глубокому тылу войск РФ.

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23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась. По состоянию на 28 ноября в Украине до сих пор применяют аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности.

Ранее украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

https://www.youtube.com/embed/HDx9WIPHx-Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Российская агрессия Ракеты Войска РФ Алексей Данилов

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