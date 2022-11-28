Данилов: Самое эффективное решение энергетической проблемы — ракеты дальностью 800 км 28 ноября, 17:42 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что самое эффективное решение энергетической проблемы Украине — это ракеты дальностью 800 км.

«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более км», — пишет он в Twitter.

Он добавил, что это позволит значительно сэкономить на генераторах.

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Ранее СМИ сообщали, что компания Boeing предложила США производить высокоточные недорогие боеприпасы с радиусом действия около 150 км для, что позволит ВСУ наносить удару по глубокому тылу войск РФ.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась. По состоянию на 28 ноября в Украине до сих пор применяют аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности.

Ранее украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.