«Россияне воюют за унитаз». Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:
- Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;
- Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;
- Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;
- Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;
- Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию «боярышника».
29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно ответственное лицо не сообщит конкретики о военных планах, но подчеркнул, что российским военным пора бежать.
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