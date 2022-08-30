«Россияне воюют за унитаз». Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны

30 августа, 17:36
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

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  • Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;
  • Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;
  • Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;
  • Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;
  • Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию «боярышника».

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1564598206545149952

29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно ответственное лицо не сообщит конкретики о военных планах, но подчеркнул, что российским военным пора бежать.

https://www.youtube.com/embed/xOkX4wUOxYU
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Алексей Данилов Война России против Украины

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