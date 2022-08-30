«Россияне воюют за унитаз». Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны 30 августа, 17:36 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;

Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;

Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;

Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;

Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию « боярышника».



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29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно ответственное лицо не сообщит конкретики о военных планах, но подчеркнул, что российским военным пора бежать.

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