Данилов назвал абсурдными призывы к переговорам с Россией 9 ноября, 17:17 Алексей Данилов (Фото:Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал абсурдными призывы прекратить освобождать захваченные украинские территории и начать переговоры с Россией.



Об этом Данилов рассказал в интервью The Globe and Mail.



"Пожалуйста, представьте, что у вас есть четырехкомнатный дом. Одну комнату захватили сумасшедшие, убившие часть вашей семьи. И теперь вы предлагаете: "Хорошо, начнем с ними переговоры, чтобы они могли остаться там, а мы могли бы найти с ними мирное сосуществование". Вы понимаете, насколько это абсурдно звучит?" – подчеркнул секретарь СНБО.



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Он также напомнил, что предпосылкой для переговоров есть полный вывод российских войск с территории Украины.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.



Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».



Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.



7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:



восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.