Данилов назвал абсурдными призывы к переговорам с Россией
Алексей Данилов (Фото:Handout via REUTERS)
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал абсурдными призывы прекратить освобождать захваченные украинские территории и начать переговоры с Россией.
Об этом Данилов рассказал в интервью The Globe and Mail.
"Пожалуйста, представьте, что у вас есть четырехкомнатный дом. Одну комнату захватили сумасшедшие, убившие часть вашей семьи. И теперь вы предлагаете: "Хорошо, начнем с ними переговоры, чтобы они могли остаться там, а мы могли бы найти с ними мирное сосуществование". Вы понимаете, насколько это абсурдно звучит?" – подчеркнул секретарь СНБО.
Он также напомнил, что предпосылкой для переговоров есть полный вывод российских войск с территории Украины.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.
Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.