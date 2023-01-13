РФ может поменять планы. Данилов прокомментировал возможность открытия новых фронтов со стороны Беларуси, Харьковщины и под Запорожьем 13 января, 17:14 Антитанковые укрепления и предупреждения о заминировании на границе с Беларусью (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV прокомментировал возможность открытия новых фронтов со стороны Беларуси, Харьковщины и под Запорожьем.

«Мы находимся в открытой войне, если раньше она была скрыта, то сейчас для Российской Федерации ситуация полностью выходит из-под контроля, их это не устраивает и они ушли в открытую агрессию. Мы понимаем, что враг коварен, и он может наносить удары по нашей инфраструктуре. Готовы ли мы к этому? Да, мы готовимся к любому развитию событий, мы изучаем ситуацию у врага», — заявил Данилов NV в ответ на вопрос о возможности открытия новых фронтов со стороны Беларуси, Харьковщины и Запорожья.

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, насколько вероятно, что на Харьковщине или со стороны Беларуси уже в этом месяце могут начаться активные боевые действия, секретарь СНБО отметил, что определенные решения враг принимает постоянно, но на их воплощение нужно время.

«В современном мире передвижение техники, передвижение личного состава, оно просматривается, и мы все эти процессы отслеживаем. И то, что касается Беларуси и Сумского, и Харьковского направлений, то, что касается направления временно оккупированного Крыма, мы понимаем, как складывается оперативная ситуация, и это уже дело наших военных. У нас два-три раза в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего, там, где рассматриваются все эти вопросы. Вопрос направления из Беларуси рассматривался уже неоднократно. Вопросы Харьковского, Сумского направления, они постоянно на повестке дня. Заседание Ставки не публично по многим причинам, и мы выдаем только обсуждаемый там дозированный объем информации», — сказал он.

Данилов подчеркнул, что говорить сейчас о том, где вероятно открытие нового фронта могут только «диванные мольфары».

«У врага может быть один план, завтра-послезавтра он может его менять, в зависимости от того как будут складываться обстоятельства на фронте. Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год, нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий», – объяснил секретарь СНБО.

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Того же мнения и в Пентагоне.

По словам спикера оборонного ведомства США Пета Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси пока нет.

«Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но сейчас нет признаков каких-то наступательных действий, которые кажутся неизбежными», — отметил он.