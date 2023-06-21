«Будем их гнать оттуда». Данилов дал совет россиянам, проживающим во временно оккупированном Крыму 21 июня, 07:45 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Россиянам, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, следует как можно скорее возвращаться домой, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, о чем свидетельствуют последние спутниковые снимки полуострова, на которых зафиксировано строительство линий обороны российскими оккупантами, Данилов заявил, что «это испуг».

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«Они понимают, что вопрос только времени, когда мы придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами того сооружения, которое на сегодня у них есть, чтобы быть в безопасности», — сказал он.

По словам Данилова, оккупанты не будут возвращаться домой через украинскую территорию.

«Кто успеет оттуда, скажем так, отправиться на родину, откуда они там приехали, пусть на ту территорию и отправляются», — сказал он.

Данилов заявил, что все, кто имел собственность до 2014 года, вернут себе эту собственность, все, кто там получил убытки, получат компенсацию за то, что там наделала российская террористическая организация.

По данным СМИ, во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Проект Крым.Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.