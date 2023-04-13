В Киевской области размыло дамбу, подтопило поселок Иванков — Нацполиция 13 апреля, 17:08 Уровень воды постепенно снижается (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В Вышгородском районе Киевской области размыло дамбу местного пруда. В результате вода подтопила две улицы в поселке Иванков.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

«В поселке Иванков в результате длительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы», — пишет он.

Видео дня

Небытов добавил, что правоохранители и ГСЧС всячески помогают местным жителям преодолеть бедствие, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. По его словам, уровень воды постепенно снижается.

Фото: Андрей Небытов/Telegram

КГГА сообщает, в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на Днепр в городе Киев, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области происходит затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.