В Киевской области размыло дамбу, подтопило поселок Иванков — Нацполиция

13 апреля, 17:08
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Уровень воды постепенно снижается (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

Уровень воды постепенно снижается (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В Вышгородском районе Киевской области размыло дамбу местного пруда. В результате вода подтопила две улицы в поселке Иванков.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

«В поселке Иванков в результате длительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы», — пишет он.

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Небытов добавил, что правоохранители и ГСЧС всячески помогают местным жителям преодолеть бедствие, работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов. По его словам, уровень воды постепенно снижается.

Андрей Небытов/Telegram
Фото: Андрей Небытов/Telegram

КГГА сообщает, в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на Днепр в городе Киев, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области происходит затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Дожди Киевская область

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