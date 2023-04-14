Под Киевом из-за стихийного бедствия подтопило переправу к Иванкову 14 апреля, 10:57 В Иванкове на Киевщине в результате стихии затоплены улицы (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В Иванкове Киевской области, где размыло дамбу местного пруда, подтоплена временная переправа. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной.

Об этом сообщили начальник полиции Киевской области Андрей Небитов и Киевская ОВА в пятницу утром, 14 апреля.

Сейчас объезд в населенный пункт осуществляют через село Кухари. Улицы Иванкова затоплены, в реке Тетере поднялся уровень воды. По словам Небитова, полиция помогает жителям преодолеть последствия стихии и обеспечивает правопорядок.

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Фото: Андрей Небитов/Telegram

Фото: Андрей Небитов/Telegram

Фото: Андрей Небитов/Telegram

Накануне в КОВА заявили, что в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах есть затопление пойменных территорий в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС на реке Днепр.

Спасатели ликвидируют последствия подтопления домов в Киевской области.