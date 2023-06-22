Россия пыталась ударить Кинжалами по дамбе в Кривом Роге — Офис президента 22 июня, 17:07 Последствия удара по частному сектору в Криворожском районе 22 июня (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты пытались ударить ракетами Кинжал по дамбе в Кривом Роге.

У себя в Twitter Подоляк написал, что страна-террорист Россия не может удержать Энергодар Запорожской области, поэтому хочет совершить масштабный теракт на захваченной ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление Украины и создать «безлюдную санитарную зону, зафиксированную на следующие годы как часть территориального статус-кво без прекращения огня».



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«К этой стратегии относятся и попытки ударов Кинжалов по дамбе в Кривом Роге», — считает он.

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Советник главы ОП также напомнил, что российские оккупанты дополнительно минируют ЗАЭС, в том числе охладительный бассейн.

«Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начерчены, последствия — анонсированы. Не завтра. Сегодня», — подчеркнул Подоляк.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники утверждало, что оккупанты ночью 22 июня, вероятно, пытались ударить по дамбе в Кривом Роге.

14 сентября 2022 года российские оккупанты ударили Кинжалами и Искандерами по дамбе Кривого Рога, вода из реки Ингулец подтопила более 100 домов.

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что Россия все подготовила для теракта на Запорожской АЭС и рассматривает сценарий с выбросом радиации.



Страна-агрессор 22 июня нанесла ракетный удар по Криворожскому району, повредив частные дома, хозяйственную постройку, гаражи, газопровод, водопровод и ЛЭП. Посреди улицы образовалась воронка 25 метров в диаметре и почти 10 в глубину.



Российские оккупанты ночью 22 июня атаковали Украину ракетами Х-22, Х-47 Кинжал и четырьмя ударными дронами Shahed-136/131 (из них уничтожили три).

«К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Однако оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины», — подчеркнули в Воздушных силах.