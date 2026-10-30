«От Ямала до Западной Сибири». Зеленский заявил, что дальность стрельбы украинского оружия является одной из гарантий сохранения независимости

Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы её дроны и ракеты могли достигать ещё более отдалённых территорий России (Фото: Зеленский /Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные дроны и ракеты уже могут поражать российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири. По его словам, Украина планирует расширять возможности нанесения ударов на большие расстояния и увеличивать численность соответствующих подразделений Сил обороны.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 30 октября, по итогам доклада о результатах украинских ударов на большие расстояния в сентябре и октябре.

По словам президента, он поблагодарил украинских военных за меткость и регулярное применение дальнобойного оружия против российских объектов.

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«На каждый российский удар по нашим городам и населённым пунктам всегда следует наш вполне справедливый ответ», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы её дроны и ракеты могли достигать ещё более отдалённых территорий России.

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Также в ходе доклада были определены ключевые направления дальнейшего применения украинского оружия дальнего действия. По словам Зеленского, планируется увеличить численность подразделений, осуществляющих такие операции.

В частности, речь идет о подразделениях Службы безопасности Украины, Центра специальных операций «Альфа», разведывательных органов и других составляющих Сил обороны.

Президент назвал украинскую дальнемагистральную перевозку одной из реальных гарантий сохранения независимости государства во время войны и будущей безопасности после её окончания.

Он также сообщил, что обсудил вопросы развития соответствующего вооружения с украинскими производителями.

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29 октября глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина и весь свободный мир должны ответить реальной силой на новые демонстративные массовые убийства гражданских украинцев, совершаемые агрессором РФ прямо на улицах и в жилых домах.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Андрей Мельник на своей странице в социальной сети X в пятницу, 30 октября, сообщил, что Киев созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН с целью привлечения России к ответственности за удары по мирным жителям в Днепре, Чернигове и Кременчуге.

29 октября Россия нанесла удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр. В результате атаки погибли 14 человек, столько же получили ранения. Из них шестеро находятся в тяжёлом состоянии. БПЛА попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.

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В тот же день армия РФ атаковала центр Чернигова ракетой «Бандеролла». В результате удара погибли две 15-летние девочки. 25 человек пострадали, в том числе четверо детей. Восемь человек госпитализированы.

Кроме того, 29 октября российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Кременчуге Полтавской области. Трое человек погибли, среди 15 раненых — дети.