Украина продолжает использовать перегруженность российских систем противовоздушной обороны для того, чтобы дальнобойными ударами наносить все более масштабный ущерб нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и в оккупированном Крыму, пишет Институт изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на новую недавнюю серию успешных атак Украины по целям в тылу РФ и в оккупированном Крыму.

Среди них — удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ярославль (Ярославская область РФ) в ночь на 26 апреля. Атака спровоцировала пожар на объекте. Подтверждая поражение, Генштаб ВСУ напомнил, что этот НПЗ является стратегически важным предприятием и одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он был способен перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год, а также производил бензин, дизель, реактивное топливо. Украинский OSINT-паблик КиберБорошно сообщил о нескольких попаданиях по территории завода и вероятном поражении установки ЭЛОУ-АТ-4, ключевого узла первичной переработки сырья на НПЗ.

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Кроме того, в ночь на 26 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о поражении российской военно-морской базы и аэродрома Бельбек в оккупированном Севастополе, где были повреждены:

большой десантный корабль Ямал;

большой десантный корабль Фильченков;

корабль-разведчик Иван Хурс;

учебный центр ЧФ РФ Лукомка;

штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

береговую радиолокационную станцию МР-10М1 Мис-М1″;

самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек;

технико-эксплуатационную часть аэродрома Бельбек.

Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев признал эту атаку по целям в районе города и назвал ее одной из крупнейших. Он утверждал, что в течение ночи было запущено более 70 беспилотников.

ISW заключает, что в течение последних двух недель (примерно с 12 апреля) аналитики Института обнаружили геолокационные доказательства по меньшей мере 10 украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре по всей России.

Как подчеркивают специалисты ISW, с марта 2026 года украинские войска «постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих дальнобойных ударных кампаний по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на оккупированных территориях Украины». Эти атаки включали и недавний удар по Челябинску (25 апреля) на расстоянии более 1800 километров от границы с РФ.

В ISW прогнозируют, что украинские войска и в дальнейшем будут продолжать наносить более частые и масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, пользуясь перегруженностью российских средств ПВО и масштабными площадями российского глубокого тыла. Этим ударам содействует увеличение собственного производства беспилотников в Украине, напоминают аналитики.