Действительно ли Украина получит шанс отвечать зеркально на ракетные удары россиян и на какие именно системы — американские и украинские — смогут рассчитывать в этом случае ВСУ, NV объяснил военный эксперт Михаил Самусь.

Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, — такое громкое заявление сделал 29 сентября Кит Келлог, спецпредставитель президента США. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что Белый дом рассматривает возможность предоставить ВСУ крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км.

Чуть ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что его американский коллега разрешил бить по энергетическим и военным объектам РФ в ответ на атаки россиян по украинской энергосистеме. А потом еще и рассказал, что Москва хочет устроить Украине блэкаут, но получит ответ.

Интересно, что почти одновременно с появлением заявления Келлога СМИ страны-агрессора сообщили об ударе по ТЭЦ Белгорода, из-за которого часть этого крупного российского города, расположенного недалеко от границы и в 80 км от Харькова, была полностью обесточена.

Действительно ли Украина получит возможность отвечать зеркально на ракетные удары россиян? И что реально нужно ВСУ для подобных действий? Об этом NV поговорил с военным экспертом Михаилом Самусем.

