Какое дальнобойное оружие может создать Украина — военный эксперт

8 декабря, 14:19
Поделиться:
Пожар после предполагаемой атаки беспилотника в Курской области РФ (Фото:Ostorozhno Novosti via REUTERS)

Пожар после предполагаемой атаки беспилотника в Курской области РФ (Фото:Ostorozhno Novosti via REUTERS)

Редактор издания Defense Express военный эксперт Валерий Рябых в интерью Радио НВ рассказал о том, какое дальнобойное оружие может создать Украина.

«Задачи создания дальнобойного оружия для украинского оборонно-промышленного комплекса посильны. Многие перспективные наработки были показаны на выставках накануне этой широкомасштабной агрессии, мы видели ряд наработок и КБ Луч, и КБ Южное», — сказал Рябых в эфире Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=lv_TVphSork

Одним из примеров такого оружия военный эксперт назвал крылатую ракету Коршун, «, которая по тактико-техническим характеристикам очень напоминает те возможности, которые могли быть применены по той же авиабазе Энгельс».

Читайте также:

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan) США не мешают Украине развивать собственное дальнобойное оружие — глава Пентагона

Он выразил мнение, что создание дальнобойного оружия украинским оборонно-промышленным комплексом является приоритетным путем, потому что открывает возможности наращивания обороноспособности Украины и создания оружия сдерживания.

Еще одним направлением Рябых назвал анонсированное Укроборонпромом создание беспилотного летательного аппарата с радиусом действия до 1000 км. По его словам, эта разработка находится на финальной стадии.

«Также работа над оперативно-тактическим ракетным комплексом, я думаю, что она не прекращалась, продолжается и можем ожидать усиления и в этом направлении», — добавил военный эксперт.

Рябых предположил, что партнеры Украины могут на этом фоне задуматься над передачей Украине новых видов оружия или «созданием какого-то гибридного оружия на основе поставленных нашими партнерами компонентов с использованием украинских технологий».

Читайте также:

Работа украинских танкистов (Фото:Константин и Влада Либертовы) «Не способны защитить „родную гавань“». О «хлопке» в 900 км от Киева и ракетах, которыми РФ будет «мордовать» Украину — интервью с аналитиком CIT

«Например, здесь может идти речь не о тех же ATACMS, а о создании какой-то ракеты класса воздух-земля, которую и проще применять, проще использовать. Такие наработки могут также быть реализованы в ближайшее время, в том числе и нашими партнерами», — объяснил военный эксперт.

8 декабря министр обороны Алексей Резников сообщил, что за месяц для эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Ракеты КБ Южное Укроборонпром Беспилотники Война в Украине Российско-украинская война КБ Луч Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X