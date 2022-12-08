Какое дальнобойное оружие может создать Украина — военный эксперт 8 декабря, 14:19 Пожар после предполагаемой атаки беспилотника в Курской области РФ (Фото:Ostorozhno Novosti via REUTERS)

Редактор издания Defense Express военный эксперт Валерий Рябых в интерью Радио НВ рассказал о том, какое дальнобойное оружие может создать Украина.



«Задачи создания дальнобойного оружия для украинского оборонно-промышленного комплекса посильны. Многие перспективные наработки были показаны на выставках накануне этой широкомасштабной агрессии, мы видели ряд наработок и КБ Луч, и КБ Южное», — сказал Рябых в эфире Радио НВ.

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Одним из примеров такого оружия военный эксперт назвал крылатую ракету Коршун, «, которая по тактико-техническим характеристикам очень напоминает те возможности, которые могли быть применены по той же авиабазе Энгельс».

Он выразил мнение, что создание дальнобойного оружия украинским оборонно-промышленным комплексом является приоритетным путем, потому что открывает возможности наращивания обороноспособности Украины и создания оружия сдерживания.

Еще одним направлением Рябых назвал анонсированное Укроборонпромом создание беспилотного летательного аппарата с радиусом действия до 1000 км. По его словам, эта разработка находится на финальной стадии.

«Также работа над оперативно-тактическим ракетным комплексом, я думаю, что она не прекращалась, продолжается и можем ожидать усиления и в этом направлении», — добавил военный эксперт.

Рябых предположил, что партнеры Украины могут на этом фоне задуматься над передачей Украине новых видов оружия или «созданием какого-то гибридного оружия на основе поставленных нашими партнерами компонентов с использованием украинских технологий».

«Например, здесь может идти речь не о тех же ATACMS, а о создании какой-то ракеты класса воздух-земля, которую и проще применять, проще использовать. Такие наработки могут также быть реализованы в ближайшее время, в том числе и нашими партнерами», — объяснил военный эксперт.

8 декабря министр обороны Алексей Резников сообщил, что за месяц для эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.



6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.



В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».