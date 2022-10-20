Какое самое дальнобойное оружие есть у Украины — отвечает аналитик Defense Express 20 октября, 13:10 Одно из самых эффективных и дальнобойных вооружений ВСУ — HIMARS с дальностью 80 км (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в интервью Радио НВ рассказал о самом дальнобойном оружии, которое есть у Украины.

«Когда мы говорим о дальнобойном оружии украинской армии, прежде всего мы опираемся на потенциал HIMARS, с дальностью 80 км, и на наши ракеты Ольха, которые могут уничтожать противника на расстоянии 120 км», — сказал Згурец Радио НВ.

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Кроме этого, по словам Згурца, у Украины есть наработки более дальнобойного авиационного вооружения и беспилотных комплексов, в частности ударного назначения. Однако готовых образцов такого оружия, по его словам, пока нет.

В августе издание New York Times писало, что весной-летом 2022 года украинские войска подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и до 200 военных в день в неравных боях. Однако после получения все большего арсенала дальнобойного западного оружия и с помощью партизан, Украина смогла поразить российские силы глубоко во вражеском тылу, нарушая тем самым критические цепи поставок и поражая цели, которые являются ключевыми для боевого потенциала Москвы.

С тех пор ВСУ освободили большую часть Харьковской области и значительно продвинулись в Херсонской области — сейчас, опасаясь контрнаступления ВСУ, оккупанты перебрасывают технику на левый берег Днепра. Кроме того, украинским военным удалось освободить часть Донецкой области.