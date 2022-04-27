Бог войны. 12 образцов артиллерийского оружия, которые Украина получает от союзников 27 апреля, 19:26 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле РСЗО Град, Харьковская область, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что на нынешнем этапе противостояния российской агрессии ключевую роль сыграет контрбатарейная борьба и глубина поражения порядков противника артиллерией. Благодаря союзническим поставкам дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня Украина способна нивелировать преимущество РФ в количестве этого вооружения и использовать современные пушки при переходе в наступление с целью освобождения захваченных территорий.

Телеграм-проект UA War Infographics привел перечень артиллерийских систем, которые ВСУ уже получают от партнеров или поставки которых ожидаются. В общей сложности речь идет о 12 «игрушках» от союзников, следует из инфографики (нажмите для увеличения). Относительно 13-й, британской AS-90, подтверждений поставок не поступило.



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Инфографика: UA War Infographics

НВ кратко рассказывает о каждом из этих образцов.



M142 HIMARS

High Mobility Artillery Rocket System — американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, смонтированная на колесном шасси.

О предоставлении таких систем президент Владимир Зеленский просил Штаты в своем обращении 13 апреля.

Официальных подтверждений появления HIMARS на фронте пока не было. Впрочем, есть намеки. Главное управление разведки МОУ опубликовало сообщение о том, что в ночь с 22 на 23 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям захватчиков вблизи Новобахмутки Донецкой области. «По словам раненых: подразделения ВСУ применили новейшие образцы РСЗО, предоставленные странами-партнерами, что вызвало ужас и панические настроения среди личного состава оккупантов», — говорилось в сообщении. Не исключено, имелись в виду РСЗО на шесть ракет с дальностью до 45 км.

Председатель фонда Повернись живым Тарас Чмут 26 апреля разместил в Twitter фото установки M142 HIMARS с таким текстом: «Говорят, где-то на Харьковщине хотят пожелать хорошего утра северным соседям и их неденацифицированным городам».

На фото — установка, выпускающая одну тактическую ракету MGM-140 ATACMS, дальность стрельбы до 300 км, что позволяет атаковать военные аэродромы на территории приграничных областей России.



CAESAR

Camion Equipé d’un Système d’ARtillerie — французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

С середины 2000-х их производит французская компания Nexter.

«Caesar — это также гаубица калибра 155-мм. Установлена она на шасси грузовика. Скорее всего, в украинскую армию поступят гаубицы на базе Renault Sherpa 6×6, хотя есть и модернизированная версия этой САУ на шасси Tatra T-815 8×8», — сообщала BBC.

Максимальная дальность огня — 40 км и более, что превышает возможности советского аналога Мста-С.

Поставки Caesar Украине гарантировал президент Франции Эммануэль Макрон, количество установок не уточнялось. В Париже рассказали, что украинская армия сможет применить их уже в начале мая.

«Вскоре во Францию прибудут 40 украинских артиллеристов, которых будут обучать пользованию этими САУ», — отмечалось в статье ВВС.

М777

Британская полевая прицепная гаубица «натовского» калибра 155-мм. Производитель — компания BAE Systems.

21 апреля представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что для нужд Украины передают 72 такие гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним. Еще некоторое количество М777 отправят Канада и Австралия.

Гаубица М777 / Фото: Министерство обороны Австралии

Главное преимущество этого оружия — сверхлегкий вес, всего 4,2 тонны. Гаубицы можно транспортировать вертолетами или конвертопланами.

Дальность прицельной стрельбы — 24 км, впрочем, во время операции НАТО в Афганистане поражались цели на расстоянии более 35 км.

Zuzana

Самоходная артиллерийская установка словацкого производства, калибр 155 мм, максимальная дальность стрельбы — 41 км.

О переговорах по продаже этих САУ Украине 10 апреля сообщило Министерство обороны Словакии. На вооружении там осталось 16 установок, и Defence Express предполагал, что все они поступят в ВСУ. Во-первых, это станет огромным экспортным успехом Словакии, во-вторых, в этой стране идет перевооружение армии более современными САУ Zuzana 2.

САУ Zuzana / Фото: Konštrukta Defence

Эксперты писали, что Zuzana довольно проста в использовании — на переобучение украинским артиллеристам понадобится около недели.



PzH 2000

Часть пакета военной помощи поступит в Украину из Нидерландов. Эта самоходная артиллерийская установка разработана в Германии, и немецкие специалисты вызвались учить украинцев пользоваться ею.

Defence Express отмечает, что Panzerhaubitze 2000 имеет действительно лучшие характеристики в своем классе. «Именно PzH 2000 принадлежит мировой рекорд по дальности выстрела из ствола длиной в 52 калибра, который составляет 67 км и был совершен в 2019 году. В то же время даже обычный снаряд летит из нее на расстояние 30—36 км, а контрбатарейный с улучшенной баллистикой — на 40—47 км», — говорилось в сообщении.

Благодаря гусеничному ходу эта 56-тонная САУ может пройти по любой почве, хотя в мобильности уступает французской Caesar.



БМ-21 и БМ-70 Град

Реактивные системы залпового огня Град (советская разработка 60-х годов) чрезвычайно активно используются во время войны России против Украины обеими сторонами, причем россияне нередко применяют это оружие против мирных жителей украинских городов.

Дальность атаки установки БМ-21 превышает 40 км; калибр — 122 мм; она предназначена для уничтожения живой силы и техники противника на больших площадях.

Потери украинских Градов согласились компенсировать Чехию и Польшу. Кроме того, Чехия предоставляет для нужд ВСУ более 20 залповых реактивных установок БМ-70 собственного производства, писал сайт Echo24.

Между тем, США 25 апреля объявили о поставке Украине снарядов для Градов.

M109A4BE

Эту самоходную гаубицу передает Украине Бельгия. Речь идет о модификации популярной американской разработки.

О решении бельгийского правительства увеличить помощь Украине 23 апреля сообщил телеканал VRT News.

САУ модели M109 использовались еще в годы вьетнамской войны. Улучшенные варианты характеризуются мобильностью, высокой проходимостью и точностью — расстояние гарантированного попадания составляет 21 км.

Dana M2

Колесная САУ чешского производства, «мать» словацкой Zuzana. Главное отличие — использование снарядов советского калибра 152 мм.

Украина вела переговоры о закупке этой техники с 2020 года. Похоже, удачно: 13 апреля 2022 года сайт Oryx, отслеживающий поставки и потери техники на войне России против Украины, написал о прибытии более 20 этих САУ в Украину.

«Дальнобойность этой САУ с обычными снарядами составляет 18 км, улучшенными — 20—25 км. Dana M2 имеет увеличенную скорострельность (пять выстрелов в минуту), оборудована автоматизированной системой зарядки и бронированной кабиной. К преимуществам также относится современная система управления огнем», — отмечала BBC.

Известно успешное использование этих установок Азербайджаном во время войны за Карабах.

Д-30

Советская прицепная гаубица, известная неформальным названием Жаба. Калибр 122 мм. Едва ли не самая массовая артсистема СССР.

Характеризуется высокой надежностью, однако дальность прицельной стрельбы — всего около 15 км.

5 апреля правительство Эстонии отправило свой запас этих пушек Украине.

2С1 Гвоздика

Самоходная артустановка на базе шасси МТЛБ с пушкой, как в гаубице Д-30. Остатки этого советского оружия предоставляют Украине Польша и Чехия.



Большие надежды Украина возлагала также на поставки из Великобритании тяжелых самоходных артиллерийских установок AS-90 калибром 155-мм. СМИ писали об этом как о свершившемся факте, но 25 апреля британский министр обороны Бен Уоллес опроверг поставки этой техники. По его словам, Украина нуждается в орудиях «натовского» калибра, но гораздо более мобильных, чем AS-90. Вместо этого обсуждается снабжение Лондоном легких буксованных гаубиц калибра 105 мм, отмечало издание Defence News.



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